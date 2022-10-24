ЗСУ звільнили на Херсонщині понад 90 населених пунктів – ОК "Південь"

Військовослужбовці Збройних сил України деокупували вже понад 90 населених пунктів у Херсонській області.

Про це повідомляє пресслужба ОК "Південь".

У звільнених територіях проходять стабілізаційні заходи. Зазначається, що у деокупованих населених пунктах живуть близько 12 тисяч осіб.

Наразі ЗСУ б’ються з ворогом за один із стратегічних шляхів.

"Ця дорога є дійсно стратегічно важливою, через це вони (окупанти - ред.) так за неї вперто тримаються", - розповів один із воїнів 59-ої окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.

Деокупація Херсонщини

Збройні сили України закріплюються на звільнених територіях Херсонщини. Росіяни продовжують здалека обстрілювати область, проте Україна вже має плани щодо повернення цих територій до життя.

Російські війська замінували та можуть підірвати Каховську ГЕС, аби в подальшому звинуватити в цьому Україну.

Напередодні колаборанти заявили про "евакуацію" цивільного населення. Насправді окупаційні війська та зрадники готуються відступати. Адвокат Олександр Мусієнко вважає, що російським солдатам у Херсонській області, ймовірно, під егідою "жесту доброї волі" доведеться відійти на лівий берег Дніпра.

Російські війська на Херсонщині ризикують потрапити в котел – саме з цим пов'язаний їхній відступ з правого берега Дніпра, пояснив військовий експерт Сергій Грабський.

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов вважає, що заяви окупаційної влади Херсона про "евакуацію" на лівий берег Дніпра – це інформаційна операція і маніпуляція.

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