Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Гауляйтер Херсонщини Сальдо оголосив про евакуацію місцевого населення на лівий берег Дніпра

Дата публікації
Перегляди
339
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Гауляйтер Херсонщини Сальдо оголосив про евакуацію місцевого населення на лівий берег Дніпра

Фото: Baza

Окупаційна "влада" заявляє, що "Україна оголосила тотальну війну Росії".

Російсько-окупаційна "влада" Херсонщини оголосили про переміщення цивільного населення на лівий берег Дніпра через так звану небезпеку затоплення. 

Про це сказав гауляйтер Херсонщини Володимир Сальдо у відеозверненні 18 жовтня.

"Існує безпосередня небезпека затоплення територій у зв'язку з запланованим руйнуванням Каховської ГЕС та затоплення водою з каскаду електростанції вище за Дніпром. У такій ситуації, мною було прийнято важке, але правильне рішення оголосити про організоване переміщення цивільного населення", - заявив він. 

Під евакуацію потрапляють місцеві жителі:

  • Бериславського,
  • Білозерського,
  • Снігурівського,
  • Олександрівського районі. 

Новина доповнюється...

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація