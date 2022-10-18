Гауляйтер Херсонщини Сальдо оголосив про евакуацію місцевого населення на лівий берег Дніпра

Російсько-окупаційна "влада" Херсонщини оголосили про переміщення цивільного населення на лівий берег Дніпра через так звану небезпеку затоплення.

Про це сказав гауляйтер Херсонщини Володимир Сальдо у відеозверненні 18 жовтня.

"Існує безпосередня небезпека затоплення територій у зв'язку з запланованим руйнуванням Каховської ГЕС та затоплення водою з каскаду електростанції вище за Дніпром. У такій ситуації, мною було прийнято важке, але правильне рішення оголосити про організоване переміщення цивільного населення", - заявив він.

Під евакуацію потрапляють місцеві жителі:

Бериславського,

Білозерського,

Снігурівського,

Олександрівського районі.

Новина доповнюється...