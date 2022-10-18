В Ірані силовики вбили ще одну школярку: протести спалахнули з новою силою

В Ірані силовики вбили ще одну школярку за те, що вона відмовилася співати провладну пісню під час рейду в її школу минулого тижня.

Про це пише The Guardian.

Силовики до смерті забили 16-річну школярку Асру Панахі за відмову виконати пісню, яка вихваляє чинний режим і лідера Ірану Аятолу Алі Хаменеї. Інцидент стався 13 жовтня у місті Ардебіль на північному заході країни.

За інформацією профспілки іранських вчителів, силовики прийшли в середню школу для дівчаток і вимагали від групи школярок співати гімн, що вихваляє лідера Ірану.

Коли вони відмовилися, силовики побили учениць, у результаті чого кількох дівчат було доставлено до лікарні, а інших заарештовано. Як повідомляється, Панахі померла у лікарні від травм, отриманих у школі. Ще одна школярка перебуває у важкому стані.

Офіційні особи Ірану заперечували цей факт. Після того, як її смерть викликала обурення у всій країні, чоловік, якого представили як дядька загиблої, з'явився на державних телеканалах і заявив, що дівчина померла від вродженого захворювання серця.

Чому та коли в Ірані спалахнули мітинги

Нагадаємо, що 16 вересня у реанімації Тегерана померла 22-річна Махса Аміні. За два дні до того її арештували співробітники поліції моралі — за те, що з-під хіджаба виднілося волосся.

Після цього в Ірані спалахнули багатотисячні акції протесту, які тривають ось уже 5 тижнів Жінки демонстративно зривають із себе хіджаби та публічно спалюють їх, відрізають собі волосся.

Іранські школярки активно брали участь у цих мітингах. Іранська влада у відповідь розпочала серію рейдів у школах по всій країні. Силовики проникали в класи, жорстоко заарештовували школярок і штовхали їх до машин, а також застосовували сльозогінний газ у шкільних будівлях.

Профспілка вчителів Ірану засудила "жорстокі та нелюдські" рейди та закликала до відставки міністра освіти. Новина про смерть Панахі ще більше розлютила школярок по всій країні, мотивувавши приєднатися до протестів у вихідні.

Що каже молодь

"Йдеться не просто про смерть Асри. Ісламська Республіка вбивала наших людей 40 років, але наші голоси не були почуті. Нехай світ знає, що це вже не протест – ми закликаємо до революції. Тепер, коли ви всі слухаєте наші голоси, ми не зупинимось", — каже одна з учасниць протесту, 19-річна Нергіс.

"Мене не пустили до школи, бо батьки бояться за моє життя. Але що це змінило? Режим продовжує вбивати та арештовувати школярок", —говорить 16-річна Назніна, яку батьки тримають вдома, боячись, що її заарештують.

Жертви

За даними іранських правозахисників, станом на сьогодні в Ірані вже вбили не менш ніж 215 протестувальників, зокрема 27 неповнолітніх.

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