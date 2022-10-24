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В Україні оголошена масштабна повітряна тривога: мапа

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В Україні оголошена масштабна повітряна тривога: мапа

Фото: ТСН.ua

В Україні, окрім Криму, оголошено повітряну тривогу.

Сьогодні, 24 жовтня, о 13:21 в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу.

Ракетна небезпека охопила більшу частину України, окрім анексованого Криму.

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Зберігайте спокій та пройдіть в укриття. Якщо це неможливо, то не нехтуйте правилом "двох стін" та особистою безпекою. 

Стежте за офіційними повідомленнями влади. 

Атака РФ на Україну

Нагадаємо, останніми тижнями Росія зокрема б'є по критичній інфраструктурі України, намагаючись залишити цивільне населегння без електропостачання. Від ворожих обстрілів за цей період постраждали багато областей, зокрема на заході України. Багато ворожих ракет вдалося збити, проте деякі з них таки долетіли до своєї цілі.

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Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публікації
Перегляди
3510
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