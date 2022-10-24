Зірка "Папіка" Дар'я Рибак вагітна первістком

Відома українська акторка, зірка серіалів "Папік" та "100 тисяч хвилин разом", Дар'я Рибак вагітна.

Про це знаменитість розповіла у своєму Instagram та показала фото, де у неї видніється чималий округлий животик. Загалом, для Дар'ї це перше дитина.

"Моє тихе щастя!" - підписала знімок зірка.

Дар'я Рибак вагітна / Фото: instagram.com/dashiki_rybak

Акторка розповіла, що вирішила поділитися радісними новинами саме 24 числа. Як зазначила Дар'я, причина жити для неї та прокидатися зранку – це її майбутня дитина.

Дар'я Рибак вагітна / Фото: instagram.com/dashiki_rybak

"І знаєте, що найцікавіше…що сьогодні 24 число… Ці цифри назавжди закарбуються у нашій свідомості… Але саме сьогодні мені захотілося поділитися з вами цією новиною! У кожного з нас є причина жити! У кожного з нас кожного дня є причини прокидатися, усміхатися, дякувати за життя і насолоджуватися цим життям! Моя причина зараз у мене під серцем – це моє чудо, моє щастя і мій спокій… Ваша, як мінімум, у відображенні дзеркала! Життя триває! Його неможливо зупинити, не забувайте про це!", - зазначила знаменитість.

Дар'я Рибак вагітна / Фото: instagram.com/dashiki_rybak

Нагадаємо, влітку загадковий коханий освідчився Дар'ї Рибак. Акторка тримає у таємниці особу свого обранця. За словами Рибак, чоловік не хоче публічності, а вона, своєю чергою, поважає його вибір.

Дар'я Рибак з чоловіком / Фото: instagram.com/dashiki_rybak

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