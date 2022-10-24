"Євробачення-2023": відома дата фіналу нацвідбору

Цьогоріч конкурс в Україні з міркувань безпеки відбудеться в укритті.

Організатори Національного відбору на "Євробачення-2023" розповіли, коли відбудеться фінал.

Як йдеться на офіційній сторінці міжнародного пісенного конкурсу в Україні в Instagram, фінал нацвідбору відбудеться цього року, а саме 17 грудня.

Конкурс мине у Києві. Також з міркувань безпеки учасників, організатори вирішили провести нацвідбір в укритті.

Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Загалом, цьогоріч 299 учасників виявили бажання представляти Україну у Ліверпулі. До кінця жовтня організатори нацвідбору планують оприлюднити повний список претендентів на перемогу.

Зазначимо, "Євробачення-2023" відбудеться у Ліверпулі, Велика Британія. Україна не може приймати учасників конкурсу через повномасштабне вторгнення Росії.

На "Євробаченні-2023" 37 країн змагатимуться за право першості. Водночас вісім держав відмовилися подавати заявки на участь у міжнародному пісенному конкурсі.

Нагадаємо, півфінали "Євробачення-2023" відбудуться 9 та 11 травня, а фінал – 13 травня 2023 року. Україна автоматично потрапляє до фіналу.

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