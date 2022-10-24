"Евровидение-2023": известная дата финала нацотбора

В этом году конкурс в Украине по соображениям безопасности состоится в укрытии.

Организаторы Национального отбора на "Евровидении-2023" рассказали, когда состоится финал.

Как говорится на официальной странице международного песенного конкурса в Украине в Instagram, финал нацотбора состоится в этом году, а именно 17 декабря.

Конкурс пройдет в Киеве. Также по соображениям безопасности участников организаторы решили провести нацотбор в укрытии.

Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

В этом году 299 участников изъявили желание представлять Украину в Ливерпуле. До конца октября организаторы нацотбора планируют обнародовать полный список претендентов на победу.

Отметим, "Евровидение-2023" состоится в Ливерпуле, Великобритания. Украина не может принимать участников конкурса из-за полномасштабного вторжения России.

На "Евровидении-2023" 37 стран будут бороться за право первенства. В то же время, восемь государств отказались подавать заявки на участие в международном песенном конкурсе.

Напомним, полуфиналы "Евровидения-2023" состоятся 9 и 11 мая, а финал – 13 мая 2023 года. Украина автоматически попадает в финал.

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