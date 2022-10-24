"Саперы сбились со счета": в Харькове появилось поле боеприпасов, которыми РФ бомбит город (видео)

В Харькове есть поле, где хранятся отстрелянные оккупантами остатки боеприпасов.
В Харькове есть площадка для хранения остатков взрывоопасных предметов, которыми российские оккупанты обстреливают город. Их здесь несколько тысяч.
Об этом сообщают "Харьковские известия".
На площадке есть остатки из "Градов", "Ураганов", "Смерчей" и "Торнадо", которыми россияне покрывали город. Все они отстреляны и безопасны.
"Саперы уже сбились со счета. Здесь более 5 тысяч единиц", — рассказывает начальник части гуманитарного разминирования ГСЧС Украины Игорь Овчарук.
По его словам, сейчас Харьков в основном страдает от ракетных обстрелов С300 и атак дронов-камикадзе.
Напомним, что в Харькове в разбитом районе Северная Салтовка открыли новую амбулаторию. Для безопасной работы медучреждения его огородили бетонным забором высотой 7 метров и укрепили бетонными плитами и мешками с песком.
Армия РФ попала в объект промышленной инфраструктуры в Киевском районе города. По предварительной информации, шесть человек получили ранения.
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