Украинцев в Польше предупредили об изменениях в условиях пребывания: чего ожидать

В Польше анонсировали изменения об условиях пребывания украинских беженцев.

Об этом сообщает польское издание Yavp.pl.

По данным СМИ, соответствующий проект об изменениях к закону уже готов. Предполагается, что беженцы из Украины должны обязательно иметь номер PESEL. По новым изменениям, у беженцев будет 30 дней, чтобы подать заявку на PESEL, поскольку все еще не каждый из них имеет этот документ.

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По состоянию на PESEL в Польше получили уже 1,4 млн. украинских беженцев.

Предлагается также облегчить пересечение границы беженцами из Украины. Согласно поправке, справка о временной защите будет давать право лицу пересекать польскую границу без необходимости получения визы многократно. Важно иметь проездной документ.

Также будет введена правовая основа для выдачи такой справки для ребенка беженцев из Украины, которая родилась на территории Польши во время временной защиты.

Кроме того, выезды беженцев из Польши будет контролировать ZUS и другие муниципальные учреждения, чтобы избежать нецелевой выплаты денежных пособий. Учреждения получат доступ к информации о датах каждого въезда и выезда из Польши беженцами из Украины.

Еще одно изменение предусматривает, что украинцев, которые находятся в Польше более 120 дней, обяжут оплачивать свое проживание в пунктах массового размещения. Так, те, кто находится в Польше более 120 дней, будут покрывать 50% общей стоимости (не более 40 злотых в день, это 300 грн), а находящиеся дольше 180 дней — 75% расходов (максимум 60 злотых в день, это немного больше 450 грн.).

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Исключения – люди с инвалидностью, пенсионеры, беременные или лица, которые ухаживают за детьми и не могут работать.

Согласно поправкам, за проживание детей из Украины, которые перед эвакуацией в страну находились в приемных семьях или в детдомах, а в Польше получили временного опекуна, будет выплачиваться компенсация в размере 40 злотых в день, с возможностью повышения этой суммы воеводой в отдельных случаях .

Напомним, Еврокомиссия приняла решение, что украинцы, которые вернутся домой на длительный период, смогут снова вернуться в ЕС и им не нужно будет проходить повторную регистрацию.

Перед длительной поездкой в Украину беженцам нужно будет сообщить соответствующим органам страны о выезде из той или иной страны ЕС. В то же время важно отметить, что человек намерен вернуться.

Между тем, вице-маршал Варминско-Мазурского воеводства Мирон Сыч выразил возмущение тем, что многие украинцы в Польше говорят на русском, и предлагает научить их родному языку.

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