Эксперт рассказала, сколько украинским беженцам платят в Европе

В Польше с 24 февраля трудоустроилось 430 тысяч украинских беженцев.

Украинцев в Европе, куда они были вынуждены уехать из-за полномасштабного нападения России, сейчас активнее снабжают работой, чем это было до 24 февраля. Впрочем, в основном речь идет о физической работе.

Об этом рассказала руководитель отдела легализации миграционной платформы Ewl Мария Кузенко в эфире телемарафона.

Если говорить о Польше, то в соседней стране с начала 24 февраля трудоустроилось 430 тысяч новоприбывших украинцев. По словам Кузенко, в Польше вакансий хватает, у страны есть рабочие места и готова обеспечить украинцев работой в перспективе.

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В Чехию едут около 10% украинцев. Зарплаты в этой стране колеблются от 770 евро (около 27 660 грн) до 1250 евро (44 896 грн).

"Это вакансии в основном на машиностроительные и автомобильные отрасли", — объяснила эксперт.

Кроме того, для украинских работников открылась Германия. В ФРГ украинские беженцы заработают около 2 тысяч евро (71 864 грн).

"Если до войны Германия трудоустраивала высококвалифицированных специалистов, то сейчас рынок труда открыт для работников с меньшими компетенциями", – отметила Кузенко.

Также украинцы сейчас активно едут в Румынию, где предлагают преимущественно физическую работу. Платят – около 400-500 евро (около 14 370-17 967 грн).

Напомним, Еврокомиссия приняла решение, что украинцы, которые вернутся домой на длительный период, смогут снова вернуться в ЕС и им не нужно будет проходить повторную регистрацию. На таких людей после возвращения автоматически продолжит распространяться действие Директивы о временной защите.

Перед длительной поездкой в Украину беженцам нужно будет сообщить соответствующим органам страны о выезде из той или иной страны ЕС. В то же время важно отметить, что человек намерен вернуться.

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