В Польше призвали своих граждан уехать из Беларуси и не посещать ее: что произошло

В МИД Польши обратились к своим гражданам, находящимся в Беларуси.
Министерство иностранных дел Польши рекомендует соотечественникам покинуть Беларусь.
Об этом говорится в Twitter МИД Польши.
Такие рекомендации в Польше объяснили ростом напряженности и военными событиями в регионе.
"Гражданам Польской Республики, которые находятся на территории Республики Беларусь, рекомендуется оставить ее коммерческими и частными средствами", – говорится в сообщении.
Также отмечается, что полякам сейчас не стоит поездки в Беларусь. В МИД Польши предупредили, что в случае возможного резкого ухудшения ситуации с безопасностью или закрытием границ эвакуация из Беларуси может оказаться очень сложной или даже невозможной.
"Люди, которые находятся в Беларуси, обязательно должны: зарегистрироваться в системе Odyseusz и постоянно следить за информацией МИД в профилях польских представительств в социальных сетях и на веб-сайтах", — говорится на сайте МИД.
Напомним, 10 октября самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и российский президент-террорист Владимир Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск.
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