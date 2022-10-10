В Польше призвали своих граждан уехать из Беларуси и не посещать ее: что произошло

В МИД Польши обратились к своим гражданам, находящимся в Беларуси.

Министерство иностранных дел Польши рекомендует соотечественникам покинуть Беларусь.

Об этом говорится в Twitter МИД Польши.

Такие рекомендации в Польше объяснили ростом напряженности и военными событиями в регионе.

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"Гражданам Польской Республики, которые находятся на территории Республики Беларусь, рекомендуется оставить ее коммерческими и частными средствами", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что полякам сейчас не стоит поездки в Беларусь. В МИД Польши предупредили, что в случае возможного резкого ухудшения ситуации с безопасностью или закрытием границ эвакуация из Беларуси может оказаться очень сложной или даже невозможной.

"Люди, которые находятся в Беларуси, обязательно должны: зарегистрироваться в системе Odyseusz и постоянно следить за информацией МИД в профилях польских представительств в социальных сетях и на веб-сайтах", — говорится на сайте МИД.

Напомним, 10 октября самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и российский президент-террорист Владимир Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск.

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