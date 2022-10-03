Американский сенатор допустил возможность удара РФ по аэропортам в Польше

Из-за отсутствия наступательной возможности российской армии Путин может принять решение об ударах по местам распределения военной помощи Украине, в том числе на территории стран НАТО.

Сенатор-республиканец от Флориды Марк Рубио, работающий в комитете по разведке Сената США, заявил, что у него вызывает обеспокоенность непредсказуемость российского президента Путина, который после ряда поражений его армии от ВСУ может предпринять отчаянные шаги.

Об этом он говорил в воскресенье, 2 октября, в программе CNN "State of the Union".

“Если он решит, например, что вооружение НАТО, вооружение Европы и вооружение США для Украины не просто приведет к тому, что он проиграет войну, но и подорвет его контроль над властью… вполне возможно, что он может в конечном итоге нанести удар по некоторым из мест распределения, через которые поступают эти поставки, в том числе внутри Польши", – сказал сенатор.

По его словам, возможность атаки на территории страны НАТО, например, на какой-то аэропорт в Польше, вызывает у него большее волнение, чем возможность ядерного удара, о котором многие говорят.

В то же время, Рубио подчеркнул, что не может представить сценарий, по которому Путин выигрывает войну против Украины.

Американский сенатор считает, что теперь у российской армии есть два варианта следующих действий: пытаться удерживать уже захваченную территорию, и это может длиться годами, или продолжать отступать.

Напомним, глава Пентагона Ллойд Остин похвалил ВСУ за удачное использование РСЗО HIMARS, уничтожающих российские штабы и склады с боеприпасами.

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