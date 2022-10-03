ВСУ освободили населенные пункты Архангельске и Миролюбовка на Херсонщине

Архангельское и Миролюбовка освободили воины 129-й бригады терробороны из Кривого Рога.

Военные 129-й бригады территориальной обороны ВСУ освободили населенные пункты Миролюбовка и Архангельске в Херсонской области.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении вечером, 2 октября.

"Благодарю воинов 127-й бригады терробороны за защиту Харькова и освобождение территории Харьковщины. Воинов 110-й бригады, которые храбро дают отпор оккупантам на Запорожском направлении. Воинов 129-й бригады моего родного Кривого Рога, которые отличились хорошими результатами и освободили в частности Архангельское и Миролюбовку. Воинам 115-й бригады терробороны, внесшим немалый вклад в защиту Житомирщины. А также воинам 117-й бригады, защищающим северо-восточное направление на Сумщине", — отметил глава государства.

Напомним, что ВСУ подтвердили освобождение села Торское в Донецкой области. Также в воскресенье, 2 октября, ВСУ освободили еще один населенный пункт в Херсонской области — село Золотая Балка.

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