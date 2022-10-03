Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

ВСУ подтвердили освобождение села Торское в Донецкой области

Дата публикации
Просмотры
440
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
ВСУ подтвердили освобождение села Торское в Донецкой области

Торское расположено по пути в Кременную, где захватчики пытаются закрепиться.

Вооруженные силы Украины подтвердили освобождение села Торское Донецкой области.

Об этом заявил спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире общенационального телемарафона.

"Наши военные взяли село Торское, расположенное на пути к Кременной. Они поражают огнем артиллерии подразделения противника, который пытается закрепиться в Кременной и построить оборону", — отметил Череватый.

©

Ранее в соцсетях сообщали об освобождении населенного пункта Торское. В Сети начали публиковать фотографии военнослужащих ВСУ с флагом Украины у стелы в поселке Торское.

Читайте также:

Первые кадры ТСН из освобожденного Лимана! Город превращен в сплошной кошмар!

Первые кадры ТСН из освобожденного Лимана! Город превращен в сплошной кошмар!

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация