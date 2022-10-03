ВСУ подтвердили освобождение села Торское в Донецкой области

Торское расположено по пути в Кременную, где захватчики пытаются закрепиться.
Вооруженные силы Украины подтвердили освобождение села Торское Донецкой области.
Об этом заявил спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире общенационального телемарафона.
"Наши военные взяли село Торское, расположенное на пути к Кременной. Они поражают огнем артиллерии подразделения противника, который пытается закрепиться в Кременной и построить оборону", — отметил Череватый.
Ранее в соцсетях сообщали об освобождении населенного пункта Торское. В Сети начали публиковать фотографии военнослужащих ВСУ с флагом Украины у стелы в поселке Торское.
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