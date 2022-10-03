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ЗСУ підтвердили звільнення села Торське на Донеччині

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ЗСУ підтвердили звільнення села Торське на Донеччині

Торське розташоване на шляху до Кремінної, де загарбники намагаються закріпитися.

Збройні сили України підтвердили звільнення села Торське Донецької області.

Про це заявив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Наші військові взяли село Торське, яке розташоване на шляху до Кремінної. Вони вражають вогнем артилерії підрозділи противника, який намагається закріпитися в Кремінній і побудувати оборону", – зазначив Череватий.

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Раніше у соцмережах повідомляли про звільнення населеного пункту Торське. У Мережі почали публікувати фотографії військовослужбовців ЗСУ з прапором України біля стели у селищі Торське.

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