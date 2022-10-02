Генсек НАТО прокоментував звільнення Лиману та похвалив ЗСУ

Генсек НАТО Єнс Столтенберг прокоментував звільнення міста Лиман.
Він похвалив українські збройні сили за професіоналізм та наголосив, що це доводить те, що Україна може звільнити усі свої території.
Про це Столтенберг сказав у інтерв'ю телеканалу NBC.
Столтенберг похвалив українських військових за професіоналізм та сміливість.
"Це показує, що українці домагаються прогресу, здатні відтіснити російські війська завдяки мужності, хоробрості, навичкам, але, звісно, і завдяки сучасній зброї, яку надають Сполучені Штати та інші союзники", - наголосив генсек НАТО.
Єнс Столтенберг додав, що найкращий спосіб підтримати Україну - це надавати військову допомогу.
"І ми продовжимо надавати військове обладнання, політичну та економічну підтримку. Це найкращий спосіб допомогти Україні звільнити свої території", - додав Столтенберг.
Нагадаємо, сьогодні, 2 жовтня, у Мережі почали публікувати фотографії військовослужбовців ЗСУ з прапором України біля стели у селищі Торське Донецької області.
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