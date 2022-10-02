Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

ЗСУ повністю зачистили Лиман - Зеленський

Дата публікації
Перегляди
4265
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
ЗСУ повністю зачистили Лиман - Зеленський

Фото: Офіс президента України

Збройні сили України повністю зачистили Лиман.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні, 2 жовтня, станом на 12:30, ЗСУ повністю зачистили Лиман на Донеччині.   

"Станом на 12:30 Лиман зачищено повністю. Дякую нашим військовим, нашим воїнам", - йдеться у повідомленні.

У суботу, 1 жовтня, стало відомо, що Збройні сили звільнили Лиман в Донецькій області. Українські військові встановили державний прапор на в'їзному знаку до Лиману. 

Нагадаємо, звільнення Лимана має кілька стратегічних цілей для ЗСУ.

Читайте також:

Зеленський повідомив гарячі новини з фронту

Зеленський повідомив гарячі новини з фронту

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація