ЗСУ повністю зачистили Лиман - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні, 2 жовтня, станом на 12:30, ЗСУ повністю зачистили Лиман на Донеччині.

"Станом на 12:30 Лиман зачищено повністю. Дякую нашим військовим, нашим воїнам", - йдеться у повідомленні.

У суботу, 1 жовтня, стало відомо, що Збройні сили звільнили Лиман в Донецькій області. Українські військові встановили державний прапор на в'їзному знаку до Лиману.

Нагадаємо, звільнення Лимана має кілька стратегічних цілей для ЗСУ.

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