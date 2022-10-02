ЗСУ повністю зачистили Лиман - Зеленський

Збройні сили України повністю зачистили Лиман.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні, 2 жовтня, станом на 12:30, ЗСУ повністю зачистили Лиман на Донеччині.
"Станом на 12:30 Лиман зачищено повністю. Дякую нашим військовим, нашим воїнам", - йдеться у повідомленні.
У суботу, 1 жовтня, стало відомо, що Збройні сили звільнили Лиман в Донецькій області. Українські військові встановили державний прапор на в'їзному знаку до Лиману.
Нагадаємо, звільнення Лимана має кілька стратегічних цілей для ЗСУ.
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