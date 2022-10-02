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ВСУ полностью зачистили Лиман – Зеленский

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ВСУ полностью зачистили Лиман – Зеленский

Фото: Офис президента Украины

Вооруженные силы Украины полностью зачистили Лиман.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сегодня, 2 октября, по состоянию на 12:30 ВСУ полностью зачистили Лиман в Донецкой области.

"По состоянию на 12:30 Лиман зачищен полностью. Спасибо нашим военным, нашим воинам", — говорится в сообщении.

В субботу, 1 октября, стало известно, что Вооруженные силы освободили Лиман в Донецкой области. Украинские военные установили государственный флаг на въездном знаке в Лиман.

Напомним, освобождение Лимана имеет несколько стратегических целей для ВСУ.

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