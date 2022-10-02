ВСУ уничтожили штаб оккупантов в Бериславе на Херсонщине — Хлань

Российские захватчики селятся прямо за гражданскими, поскольку боятся ударов ВСУ по административным зданиям.
В Херсонской области оккупанты выселяют людей из домов, забирают у них транспорт. Российские захватчики селятся прямо за гражданскими спинами, даже в больницах, поскольку боятся атак ВСУ по административным зданиям.
Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань подтвердил, что вчера, 1 октября, в Бериславе было уничтожено здание полиции, где находился штаб россиян.
Об этом он рассказал в эфире телемарафона.
"Оккупанты сейчас начинают расселяться и в больницах, и в зданиях людей, потому что расселяться в административных зданиях они уже считают для себя опасным. Вчера как раз в Бериславе было уничтожено здание полиции, там, где находились оккупанты, и под завалами много рашистов осталось. Поэтому они сейчас начинают свирепствовать и расселяться как раз больше по частному сектору", — отметил он.
Соответствующее видео также было опубликовано на странице Евромайдан в Twitter.
Несколько минут назад Хаймарсами накрыло штаб российских кафиров в городе Берислав Херсонской области pic.twitter.com/GOTY99g66F— ЕвроМайдан (@EuroMaydan) October 2, 2022
Напомним, по данным Генштаба, ВСУ отразили атаки возле Бахмута и Первомайского, авиация поразила опорный пункт врага.
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