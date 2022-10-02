ЗСУ знищили штаб окупантів у Бериславі на Херсонщині - Хлань

Російські загарбники селяться просто за спинами цивільних, оскільки бояться ударів ЗСУ по адміністративних будівлях.
У Херсонській області окупанти виселяють людей з будинків, забирають у них транспорт. Російські загарбники селяться просто за спинами цивільних, навіть в лікарнях, оскільки бояться атак ЗСУ по адміністративних будівлях.
Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань підтвердив, що вчора, 1 жовтня, у Бериславі була знищена будівля поліції, де був штаб росіян.
Про це він розповів в ефірі телемарафону.
"Окупанти зараз починають розселятись і в лікарнях, і в будівлях людей, тому що розселятися в адміністративних будівлях вони вони вже вважають для себе небезпечним. Вчора якраз у Бериславі була знищена будівля поліції, там, де перебували окупанти, і під завалами багато рашистів залишилось. Тому вони зараз починають лютувати і розселятись якраз більше по приватному сектору", - зазначив він.
Відповідне відео також опублікували на сторінці Євромайдан у Twitter.
Декілька хвилин тому Хаймарсами накрило штаб російських окупантів в місті Берислав Херсонської області pic.twitter.com/GOTY99g66F— ЄвроМайдан (@EuroMaydan) October 2, 2022
Нагадаємо, за даними Генштабу, ЗСУ відбили атаки біля Біля Бахмута і Первомайського, авація уразила опорний пункт ворога.
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