Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

ЗСУ знищили штаб окупантів у Бериславі на Херсонщині - Хлань

Дата публікації
Перегляди
1352
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
ЗСУ знищили штаб окупантів у Бериславі на Херсонщині - Хлань

Фото: скриншот з відео

Російські загарбники селяться просто за спинами цивільних, оскільки бояться ударів ЗСУ по адміністративних будівлях.

У Херсонській області окупанти виселяють людей з будинків, забирають у них транспорт. Російські загарбники селяться просто за спинами цивільних, навіть в лікарнях, оскільки бояться атак ЗСУ по адміністративних будівлях.  

Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань підтвердив, що вчора, 1 жовтня, у Бериславі була знищена будівля поліції, де був штаб росіян.

Про це він розповів в ефірі телемарафону.

"Окупанти зараз починають розселятись і в лікарнях, і в будівлях людей, тому що розселятися в адміністративних будівлях вони вони вже вважають для себе небезпечним. Вчора якраз у Бериславі була знищена будівля поліції, там, де перебували окупанти, і під завалами багато рашистів залишилось. Тому вони зараз починають лютувати і розселятись якраз більше по приватному сектору", - зазначив він.

Відповідне відео також опублікували на сторінці Євромайдан у Twitter.

Нагадаємо, за даними Генштабу, ЗСУ відбили атаки біля Біля Бахмута і Первомайського, авація уразила опорний пункт ворога.

Читайте також:

Зеленський повідомив гарячі новини з фронту

Зеленський повідомив гарячі новини з фронту

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація