ЗСУ знищили штаб окупантів у Бериславі на Херсонщині - Хлань

Російські загарбники селяться просто за спинами цивільних, оскільки бояться ударів ЗСУ по адміністративних будівлях.

У Херсонській області окупанти виселяють людей з будинків, забирають у них транспорт. Російські загарбники селяться просто за спинами цивільних, навіть в лікарнях, оскільки бояться атак ЗСУ по адміністративних будівлях.

Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань підтвердив, що вчора, 1 жовтня, у Бериславі була знищена будівля поліції, де був штаб росіян.

Про це він розповів в ефірі телемарафону.

"Окупанти зараз починають розселятись і в лікарнях, і в будівлях людей, тому що розселятися в адміністративних будівлях вони вони вже вважають для себе небезпечним. Вчора якраз у Бериславі була знищена будівля поліції, там, де перебували окупанти, і під завалами багато рашистів залишилось. Тому вони зараз починають лютувати і розселятись якраз більше по приватному сектору", - зазначив він.

Відповідне відео також опублікували на сторінці Євромайдан у Twitter.

Декілька хвилин тому Хаймарсами накрило штаб російських окупантів в місті Берислав Херсонської області pic.twitter.com/GOTY99g66F — ЄвроМайдан (@EuroMaydan) October 2, 2022

Нагадаємо, за даними Генштабу, ЗСУ відбили атаки біля Біля Бахмута і Первомайського, авація уразила опорний пункт ворога.

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