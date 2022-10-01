Якою буде в Україні погода в жовтні: прогноз синоптиків

Укргідрометцентр оприлюднив інформацію про те, якою буде погода у жовтні, у другий місяць осені.

Експерти з Укргідрометцентру заявляють, що жовтень буде досить передбачуваним.

Кліматична характеристика жовтня буде у межах середньомісячних показників, тож цьогорічний другий місяць осені не принесе неочікуваних сюрпризів.

Середня місячна температура повітря у жовтні становитиме 5-11° тепла, а у гірських районах цей показник може бути нижчий на кілька градусів. Ці показники у межах кліматичної норми цього місяця (6-13° у містах та 4-5° у горах).

Щодо опадів, то місячна кількість очікується у межах 26-58 мм, а в гірських районах 68-88 мм. Ці показники у межах норми, і вищі, ніж попереднього місяця.

Також синоптики прогнозують, що погода у жовтні 2022 року очікується стабільно осінньою – з коливаннями опадів та сонячних днів. Водночас у цей місяць будуть спостерігатися короткочасні пониження та підвищення показників на термометрах, що буде пов'язано з переходом до холодів.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі спростували фейк щодо прогнозів про надзвичайно сувору зиму.

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