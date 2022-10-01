Какой будет в Украине погода в октябре: прогноз синоптиков

Укргидрометцентр обнародовал информацию о том, какой будет погода в октябре, во второй месяц осени.

Эксперты из Укргидрометцентра заявляют, что октябрь будет достаточно предсказуем.

Климатическая характеристика октября будет в пределах среднемесячных показателей, поэтому второй месяц осени не принесет неожиданных сюрпризов.

Средняя месячная температура воздуха в октябре составит 5-11° тепла, а в горных районах этот показатель может быть ниже нескольких градусов. Эти показатели в пределах климатической нормы этого месяца (6-13° в городах и 4-5° в горах).

Что касается осадков, то месячное количество ожидается в пределах 26-58 мм, а в горных районах 68-88 мм. Эти показатели в пределах нормы и выше, чем в предыдущем месяце.

Также синоптики прогнозируют, что погода в октябре 2022 года ожидается стабильно осенней – с колебаниями осадков и солнечных дней. В то же время, в этот месяц будут наблюдаться кратковременные понижения и повышение показателей на термометрах, что будет связано с переходом к холодам.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре опровергли фейк о прогнозах о чрезвычайно суровой зиме.

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