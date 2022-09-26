Как подготовить газон к зиме: садоводы назвали четыре важных шага

Есть несколько обязательных дел, которые нужно сделать прямо сейчас, если вы хотите, чтобы ваш газон хорошо перезимовал и весной порадовал вас своим аккуратным видом и ярко-зеленой травой без сорняков.

Ошибки садоводства, которых следует избегать сейчас для "здорового" газона - "Если оставить это, это будет способствовать росту сорняков".

Конец сентября - лучшее время для подготовки газона к зиме, и садовые эксперты The Grass People лучше всех знают, как это сделать, они поделилось советами с Еxpress.co.uk, а также предостерегли садоводов от ошибок.

Есть четыре ошибки, которых садоводы должны избегать, чтобы получить здоровые газоны без сорняков весной.

Как справиться со мхом

Газонный мох может образовывать плотные участки, забирая у травы воду и питательные вещества, также он делает газон неровным и рыхлым при ходьбе. Особенно хорошо мох развивается на влажных тенистых участках и быстро распространяется по всему газону. Бороться с ним можно только химикатами. После обработки химикатами спустя две недели вы можете удалить мертвый мох энергично газонными граблями с пружинными зубьями.

Предотвратить появление мха можно, уменьшив площадь тени на газоне и улучшив дренаж.

Гниющий мусор на газонах: почему его нужно удалить

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Листовой мусор может быть чем угодно: листьями, ветками, семенами и орехами или просто человеческим мусором.

Специалисты по газонам предупреждают, скошенную траву и листья, которые могут покрыть всю поверхность газона, нужно регулярно удалять. Если оставить мусор на газоне на продолжительное время, это будет способствовать росту сорняков и болезней, поскольку дренаж будет плохим, а почва засорится.

Опавшие листья необходимо сгребать и удалять с травы, потому что они блокируют солнечный свет, вызывая пожелтение, а также могут стать источником вредителей и болезней.

Если у вас есть проблема с вывозом листьев, сделайте компостный ящик. Перегнившие листья - лучшее удобрение для вашего сада.

Зачем нужна аэрация газона

Если садовники не аэрируют свой газон, трава может стать более склонной к уплотнению, что со временем остановит ее рост и помешает надлежащему дренажу, который в свою очередь будет способствовать разрастанию мха. Даже неглубокий слой уплотнения может негативно сказаться на общем виде и здоровье газона.

Лето закончилось, и вполне вероятно, что большинство газонов уплотнились. Аэрация создаст воздушные поры, которые помогут уплотнить почву и позволят воде проходить через почву.

Аэрацию можно сделать и без специальных приспособлений. Возьмите садовые вилы, воткните их в поверхность газона примерно на 30 мм в глубину и покачайте их вперед и назад, а затем вытащите. Повторяйте это через каждые 10 см по всей лужайке.

Удобряйте газон правильно

Применение неправильных удобрений или применение слишком большого количества удобрений может принести больше вреда, чем пользы. Даже правильное удобрение может быть неэффективным, если его применять слишком экономно или в неподходящее время года. Специалисты по травам говорят, что удобрение газона осенью обеспечит вашу траву питательными веществами, необходимыми ей для укрепления перед зимой.

Поскольку осень становится влажной, в траве могут развиваться такие заболевания, как фузариоз - снежная плесень. Применение осенней подкормки для газона поможет бороться с ними, укрепив траву, а также придав вашему газону привлекательный зеленый цвет.

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