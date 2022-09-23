Какой будет зима 2022-2023 в Украине — Укргидрометцентр

Синоптики опровергли фейк о сообщениях относительно чрезвычайно суровой зимы 2022-2023 годов в Украине. По их словам, эта информация не имеет под собой научной основы и научно обоснованных методических расчетов.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Там пояснили, что по результатам анализа температурных показателей за последние десятилетия можно заключить, что средняя температура зимнего периода за период декабрь-февраль ожидается на 1-2 градуса выше нормы, рассчитанной за период 1991-2020гг.

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Кроме того, вероятность длительных холодов в зимний период в Украине минимальна. Вполне вероятны кратковременные существенные похолодания продолжительностью 1-5 суток.

Перенесение начала отопительного периода на более поздние сроки и его окончание на более ранние сроки является обоснованным и подтверждается метеорологическими расчетами.

Напомним, в Карпатах уже намело до 80 сантиметров снега. Туристов предупреждают об ухудшении погодных условий и опасности из-за этого.

В Карпатах выпал первый снег - какой будет погода по всей Украине

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