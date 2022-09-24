Лукашенко зашел слишком далеко, его припугнули – эксперт

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко ошибся, он был уверен, что Украина долго не продержится. Это привело к ряду ошибок.

Об этом ТСН.ua рассказал эксперт Украинского института будущего, политолог Игорь Тышкевич.

"Его позиция очень проста. И эта мотивация неизменна годами – он делает все, что может усиливать его власть. И точка. Здесь нет внешнеполитических ценностей, здесь нет союзнических обязательств, это вопрос власти", — отметил он.

Игорь Тышкевич предлагает вспомнить предысторию, когда Беларусь находилась в состоянии политического кризиса.

"Фаза политического кризиса началась в 20 году. Даже с точки зрения российского вектора Лукашенко 20 года посмотрите сейчас, пожалуйста, программы Соловьева, Скабеевой и тому подобное – до 19.08.2000 года. Это очень яркая дата. До этого года российские СМИ активно играли на стороне оппонентов Лукашенко, потому что в вопросах сохранения власти Лукашенко зашел очень далеко (помните конфликт с Россией?). Его припугнули. И в результате был то ли компромисс, то ли договоренность, что Лукашенко идет российским вектором. На фоне, в том числе западных санкций, возмущения репрессиями в Беларуси и т. д. Россия усилила свое влияние. Два года страна в таком зажатом режиме. И дальше у Лукашенко 29 числа была очень важная, как он считал, политическая комбинация. Он проводил референдум по новой конституции, насколько я понимаю, хотя это может быть не так, учитывая поведение белорусских властей, это была очень простая договоренность – россияне не лезут в этот референдум, но делают, что хотят, с белорусской территорией", — считает эксперт.

Кроме того, по словам Тышкевича, Лукашенко свято верил в то, что Украина долго не продержится, что она не может противостоять российскому вторжению.

"В принципе, такого же мнения придерживалась значительная часть наших сегодняшних партнеров", — подытожил политолог.

Напомним, военный эксперт Александр Мусиенко заявил, что поражения России на фронте в Украине влияют на Лукашенко. Он может вести сепаратные переговоры с Западом о гарантиях безопасности для себя в случае ухода от власти.

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