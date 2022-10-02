Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Україна повернула 808 осіб з російського полону - Маляр

Дата публікації
Перегляди
2315
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Україна повернула 808 осіб з російського полону - Маляр

Фото: Facebook-сторінка Ганни Маляр

Україна виконує всі норми Женевських конвенцій щодо питань поводження з військовополоненими.

Станом на 2 жовтня Україна провела з Росією 24 обміни. З російського полону повернули 808 осіб.  

Про це у своєму Telegram-каналі розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Вона також нагадала, що ще на початку широкомасштабного вторгнення Росії постановою Кабміну був створений Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

"Дуже важливо, щоби люди, які сьогодні розшукають своїх родичів та друзів, по-перше, мали чітку інформацію і знали, куди звертатися, і по-друге, щоб суспільство знало, що відбувається зі звільненими полоненими", - зазначила вона.

Маляр також наголосила, що Україна виконує всі норми Женевських конвенцій щодо питань поводження з військовополоненими. 

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими на базі ГУР МО України працює за адресою – м. Київ, вулиця Спаська 37. 

Консультаційна лінія: +38 (095) 412 74 24, понеділок-п’ятниця 10:00 – 16:00.

Запис на прийом: +38 (044) 425 12 09, понеділок-п’ятниця 09:00 – 17:00.

Там здійснюється прийом родичів військовополонених та безвісти зниклих, де люди можуть отримати юридичну чи психологічну  допомогу та просто інформацію. 

Нагадаємо, у Міноборони назвали втрати України у війні проти російських окупантів.

Читайте також:

Найкращі лікарі та психологи: військові, які повернулися з полону, проходять медичне обстеження

Найкращі лікарі та психологи: військові, які повернулися з полону, проходять медичне обстеження

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація