Украина вернула 808 человек из российского плена — Маляр

Украина выполняет все нормы Женевских конвенций по вопросам обращения с военнопленными.
По состоянию на 2 октября Украина провела с Россией 24 обмена. Из российского плена вернули 808 человек.
Об этом в своем Telegram-канале рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
Она также напомнила, что еще в начале широкомасштабного вторжения России постановлением Кабмина был создан Координационный штаб по обращению с военнопленными.
"Очень важно, чтобы люди, которые сегодня ищут своих родственников и друзей, во-первых, имели четкую информацию и знали, куда обращаться, и во-вторых, чтобы общество знало, что происходит с освобожденными пленниками", — отметила она.
Маляр также подчеркнула, что Украина выполняет все нормы Женевских конвенций по вопросам обращения с военнопленными.
Координационный штаб по обращению с военнопленными на базе ГУР МО Украины работает по адресу – г. Киев, улица Спасская 37.
Консультационная линия: +38 (095) 412 74 24, понедельник-пятница 10:00 – 16:00.
Запись на прием: +38 (044) 425 12 09, понедельник-пятница 09:00 – 17:00.
Там осуществляется прием родственников военнопленных и пропавших без вести, где люди могут получить юридическую или психологическую помощь и просто информацию.
Напомним, в Минобороны назвали потери Украины в войне против российских оккупантов.
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