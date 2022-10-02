Украина вернула 808 человек из российского плена — Маляр

Украина выполняет все нормы Женевских конвенций по вопросам обращения с военнопленными.

По состоянию на 2 октября Украина провела с Россией 24 обмена. Из российского плена вернули 808 человек.

Об этом в своем Telegram-канале рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Она также напомнила, что еще в начале широкомасштабного вторжения России постановлением Кабмина был создан Координационный штаб по обращению с военнопленными.

"Очень важно, чтобы люди, которые сегодня ищут своих родственников и друзей, во-первых, имели четкую информацию и знали, куда обращаться, и во-вторых, чтобы общество знало, что происходит с освобожденными пленниками", — отметила она.

Маляр также подчеркнула, что Украина выполняет все нормы Женевских конвенций по вопросам обращения с военнопленными.

Координационный штаб по обращению с военнопленными на базе ГУР МО Украины работает по адресу – г. Киев, улица Спасская 37.

Консультационная линия: +38 (095) 412 74 24, понедельник-пятница 10:00 – 16:00.

Запись на прием: +38 (044) 425 12 09, понедельник-пятница 09:00 – 17:00.

Там осуществляется прием родственников военнопленных и пропавших без вести, где люди могут получить юридическую или психологическую помощь и просто информацию.

Напомним, в Минобороны назвали потери Украины в войне против российских оккупантов.

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