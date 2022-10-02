В какой валюте лучше не держать сбережения: мнение эксперта

Курс единой европейской валюты впервые за последние 20 лет упал ниже доллара, в ближайшее время эта тенденция никуда не исчезнет.

Почему падает евро

Евро падает из-за войны РФ против Украины. На валюту давит риск полного перекрытия Россией поставок газа европейским потребителям. Сильную поддержку доллару оказывает разница в учетных ставках в США и еврозоне. Американская федеральная резервная система в последние месяцы гораздо более энергично боролась с инфляцией, чем Европейский центробанк. Переток денег из евро в доллары усиливает и репутация американской валюты как надежной в эпоху кризисов.

Пока аналитики прогнозируют, что падение евро продолжится вместе с продолжением энергетического кризиса в Европе. Эксперты японского банка Nomura International предполагают единую европейскую валюту падение уровня 0,95 доллара. Уже сейчас евро в Украине стоит гораздо меньше доллара.

Уменьшить сбережения в евро

Поэтому, как считает ведущий аналитик компании «Центр биржевых технологий» Максим Орищак, сбережения в европейской валюте будут таять. Вскоре федеральная резервная система США снова поднимет ставку, давление на евро вырастет, от чего его курс может снизиться в очередной раз. Поэтому от евро эксперт советует постепенно отказываться, уменьшая уменьшать долю этой валюты в своих сбережениях. Орищак считает, что давление на главную валюту Европы будет продолжаться вне зависимости от поведения гривны.

Финансовые аналитики отмечают, что украинцы из-за инфляции, войны сейчас больше тратят свои сбережения, чем их накапливают. Тем, у кого есть сбережения Орищак рекомендует держать их в гривне, в долларах, разместить гривни на депозиты или вложить в военные облигации.

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