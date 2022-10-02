Акула плавала по улицам Флориды во время урагана Иен (видео)

Профессиональные фактчекеры из The Associated Press проверили метаданные и сообщили, что животное похоже на молодую акулу.

У дома в городе Форт-Майерс (штат Флорида) заметили плавающую в потоке воды акулу. Это произошло после того, как на штат обрушился мощный ураган.

Видео было опубликовано в Twitter.

За сутки видеозапись набрала более 13 млн просмотров в Twitter. Пользователи удивлялись и при этом выражали сомнения в том, действительно ли это акула, из-за мем и фейковых видео с часто появляющимися акулами.

После более чем десятилетия разрыва этого словесного времени все это было плодоносное или шуршащее, я могу беспокоиться о нём идти на бегущей-на-ладную шерсть.



Добро пожаловать мне, паль. https://t.co/hwMWX4Peqo — Jane Lytvynenko (@JaneLytv) September 28, 2022

Профессиональные фактчекеры из агентства новостей Storyful и The Associated Press проверили метаданные записи и подтвердили, что на видео действительно акула.

"После пяти лет, в течение которых приходилось опровергать фейковые видео с появлявшимися после очередного урагана или наводнения акулами, передо мной действительно уличная акула", — отметил журналист Джейн Литвиненко.

Ранее сообщалось, что на американский штат Флорида обрушился один из самых опасных штормов за последние годы.

По меньшей мере, 27 человек погибли от урагана Иен. Власти предупреждают, что количество жертв стихии может возрасти.

Телеканал Fox News отметил, что ураган Иен можно сравнить с сильнейшим штормом, когда-либо бушевавшим на западном побережье Флориды. Скорость порывов ветра аналогична той, которая была зафиксирована во время урагана Чарли в 2004 году.

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