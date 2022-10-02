Акула плавала вулицями Флориди під час урагану Ієн (відео)

Професійні фактчекери із The Associated Press перевірили метадані та повідомили, що тварина схожа на молоду акулу.

Біля будинку у місті Форт-Майєрс (штат Флорида) помітили акулу, що плавала у потоці води. Це сталося після того, як на штат обрушився потужний ураган.

Відео було опубліковано у Twitter.

За добу відеозапис набрав понад 13 млн переглядів у Twitter. Користувачі дивувалися і при цьому висловлювали сумніви в тому, чи дійсно це акула, через меми і фейкові відео з акулами, що часто з'являються.

After over half a decade of debunking this hoax every time there was a flood or hurricane, I can't believe I'm looking at an honest-to-god street shark.



Good to finally meet you, pal. https://t.co/hwMWX4Peqo — Jane Lytvynenko (@JaneLytv) September 28, 2022

Професійний фактчекери з агентства новин Storyful і The Associated Press перевірили метадані записи і підтвердили, що на відео дійсно акула.

"Після п'яти років, протягом яких доводилося спростовувати фейкові відео з акулами, які з'являлися після чергового урагану чи повені, переді мною справді вулична акула", — зазначив журналіст Джейн Литвиненко.

Раніше повідомлялося, що на американський штат Флорида обрушився один із найнебезпечніших штормів за останні роки.

Щонайменше 27 людей загинули від урагану Ієн. Влада попереджає, що кількість жертв стихії може зрости.

Телеканал Fox News зазначив, що ураган Ієн можна порівняти з найсильнішим штормом, що коли-небудь вирував на західному узбережжі Флориди. Швидкість поривів вітру аналогічна тій, яка була зафіксована під час урагану Чарлі 2004 року.

Новини світу: у Стамбулі через потужний ураган 40 травмованих людей

Читайте також: