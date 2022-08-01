Поки захід Європи випалює спека і вогонь, схід атакують шторми

Одразу кілька країн Європи потерпають від потужних лісових пожеж, що виникли через спек, йдеться в ТСН.

У Франції палає як на заході, так і на півдні. Жителі західного регіону - Мано - були вимушені полишити свої домівки. Із міркувань безпеки евакуювали мешканців 15 домогосподарств.

У регіоні Гар на півдні приборкати пожежі намагаються понад шість сотень вогнеборців і серед них є потерпілі. Шестеро надзвичайників потрапили до лікарень, один - у критичному стані.

Палає і в Іспанії, у регіоні Понтеведра на півночі країни вогонь дістався небезпечно близько до людських осель. Сприяє поширенню полум'я сильна спека - термометри на півночі показують плюс 35, а от на півдні Іспанії і всі 40градусів.

А от затоплені вулиці та понівечені дороги у румунському регіоні Констанца, тут оговтуються од наслідків потужних штормів.

Вони принесли із собою ураганний вітер, який повалив дерева, і потужні повені. Повідомляють про зруйновані мости, затоплені обійстя та пошкоджені дороги. Постраждали від потоку води та багнюки - висота якого подекуди сягала метра - й автомобілі. Дехто з водіїв застряг у заторах на затоплених дорогах, а от хтось так і не зміг завести свою машину, після того, як її залило потоком бруду.

Нагадаємо, що від наслідків негоди оговтується і Луцьк. Напередодні в місті випала майже половина місячної норми опадів.

Позатоплювало підвали будинків та цілі вулиці. Відкачувати воду довелося з погребів двох лікарень, перинатального центру та дитячого садка.

Місто затопило за лічені хвилини. У деяких районах повністю зупинився громадський транспорт, оскільки через потоки, які утворилися на автошляхах, їхати було неможливо. Автомобілі теж зупинялись і застрягали просто посеред доріг, їх відбуксировували спецтранспортом. У соцмережах тим часом з’явилися десятки повідомлень про загублені автомобільні номерні знаки.

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