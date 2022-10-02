У якій валюті краще не тримати заощадження: думка експерта

Курс єдиної європейської валюти вперше за останні 20 років впав нижче за долар, найближчим часом ця тенденція нікуди не зникне.

Чому падає євро

Євро падає через війну РФ проти України. На валюту тисне ризик повного перекриття Росією постачання газу європейським споживачам. Сильну підтримку долара надає різниця в облікових ставках у США та єврозоні. Американська федеральна резервна система в останні місяці набагато енергійніше боролася з інфляцією, ніж Європейський центробанк. Перетікання грошей з євро в долари посилює і репутація американської валюти як надійної в епоху криз.

Наразі аналітики прогнозують, що падіння євро продовжиться разом із продовженням енергетичної кризи в Європі. Експерти японського банку Nomura International передбачають єдиній європейській валюті падіння рівня 0,95 долара. Вже зараз євро в Україні коштує значно менше за долар.

Зменшити заощадження в євро

Тому, як вважає провідний аналітик компанії «Центр біржових технологій» Максим Оріщак заощадження в європейській валюті будуть танути. Незабаром федеральна резервна система США знову підніме ставку, тиск на євро зросте, від чого його курс може вкотре знизитися. Тому від євро експерт радить поступово відмовлятися, зменшувати частку цієї валюти у своїх заощадженнях. Оріщак вважає, що тиск на головну валюту Європи буде продовжуватися незалежно від поведінки гривні.

Фінансові аналітики зауважують, що українці через інфляцію, війну, зараз більше витрачають свої заощадження, аніж їх накопичують. Тим, у кого є заощадження, Оріщак рекомендує тримати їх у гривні, в доларах, розмістити гривні на депозитах або вкласти у військові облігації.

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