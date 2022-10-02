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Генсек НАТО прокомментировал освобождение Лимана и похвалил ВСУ

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Генсек НАТО прокомментировал освобождение Лимана и похвалил ВСУ

Фото: Associated Press

Генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал освобождение города Лиман.

Он похвалил украинские вооруженные силы за профессионализм и подчеркнул, что это доказывает, что Украина может освободить все свои территории.

Об этом Столтенберг сказал в интервью телеканалу NBC.

Столтенберг похвалил украинских военных за профессионализм и смелость.

"Это показывает, что украинцы добиваются прогресса, способные оттеснить российские войска благодаря мужеству, храбрости, навыкам, но, конечно, и благодаря современному оружию, которое предоставляют Соединенные Штаты и другие союзники", — подчеркнул генсек НАТО.

Йенс Столтенберг добавил, что лучший способ поддержать Украину – это оказывать военную помощь.

"И мы продолжим оказывать военное оборудование, политическую и экономическую поддержку. Это самый лучший способ помочь Украине освободить свои территории", — добавил Столтенберг.

Напомним, сегодня, 2 октября, в Сети начали публиковать фотографии военнослужащих ВСУ с флагом Украины у стелы в поселке Торское Донецкой области.

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