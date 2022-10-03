ЗСУ звільнили населені пункти Архангельске та Миролюбівка на Херсонщині

Військові 129-ї бригади територіальної оборони ЗСУ звільнили населені пункти Миролюбівка та Архангельске на Херсонщині.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні увечері, 2 жовтня.

"Дякую воїнам 127-ї бригади тероборони за захист Харкова і звільнення території Харківщини. Воїнам 110-ї бригади, які хоробро дають відсіч окупантам на Запорізькому напрямку. Воїнам 129-ї бригади мого рідного Кривого Рогу, які відзначились хорошими результатами і звільнили зокрема Архангельське та Миролюбівку. Воїнам 115-ї бригади тероборони, які зробили чималий внесок у захист Житомирщини. А також воїнам 117-ї бригади, які захищають північно-східний напрямок на Сумщині", – зазначив глава держави.

Нагадаємо, що ЗСУ підтвердили звільнення села Торське на Донеччині. Також в неділю, 2 жовтня, ЗСУ звільнили ще один населений пункт на Херсонщині - село Золота Балка.

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