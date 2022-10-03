В России умер ученый, обвиненный в шпионаже в пользу Китая

Российский ученый в области гидроакустики, 78-летний профессор Валерий Митько более двух лет находился под домашним арестом из-за обвинений в государственной измене.

В воскресенье, 2 октября, в Санкт-Петербурге скончался президент Арктической академии РФ, бывший офицер ВМФ, профессор Валерий Митько. Более двух лет он находился под домашним арестом по делу о госизмене.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на его адвокатов.

В последнее время к подозреваемому в госизмене ученого все чаще вызывали скорую и увозили в больницу. Несколько дней назад он вернулся из стационара на носилках. Дома его ждала жена — лежащая больная.

По версии следствия, ученый передал секретные материалы спецслужбам Китая во время поездки в эту страну. Его защита уверяла, что все данные были взяты из Интернета.

Валерия Митько задержали в феврале 2020 года, а в июле обвинили в государственной измене.

Согласно информации ассоциации общественных организаций ветеранов ВМФ, Митько – капитан первого ранга запаса, начальник кафедры гидроакустики Военно-морской академии с 1990 года. Служил на Тихоокеанском флоте в должностях начальника радиотехнической службы — командира боевой части связи надводного корабля и атомной подводной лодки.

Ученый был членом-корреспондентом Санкт-Петербургской инженерной академии, академиком Российской академии естественных наук, членом редколлегии журнала "Техническая акустика", членом редакционного совета издательства "Судостроение".

Также Валерий Митько занимал пост президента региональной общественной организации Арктическая общественная академия наук Санкт-Петербурга, которая с 2008 года входит в состав Международной ассоциации общественных организаций ветеранов ВМФ и подводников.

Напомним, ранее ученый-физик из Новосибирска Дмитрий Колкер, также подозреваемый в госизмене и шпионаже в пользу Китая, умер в Москве, куда его доставили после ареста российские спецслужбы.

Читайте также: