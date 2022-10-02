Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Глава Пентагона похвалил ВСУ за успехи на поле боя и за умелое использование HIMARS

Дата публикации
Просмотры
606
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Глава Пентагона похвалил ВСУ за успехи на поле боя и за умелое использование HIMARS

Фото: Getty Images

Глава Пентагона Ллойд Остин похвалил ВСУ за успехи на фронте и защиту Украины от российских оккупантов.

Ллойд Остин похвалил украинских защитников за удачное использование РСЗО HIMARS, уничтожающих российские штабы и склады с боеприпасами.

Об этом пишет The Guardian.

Руководитель Пентагона подчеркнул, что сейчас меняется динамика на поле битвы.

"Украинские военные очень хорошо поработали в районе Харькова и переместились, чтобы воспользоваться новыми возможностями. Бои в Херсонской области идут немного медленнее, но они достигают прогресса", — отметил глава Пентагона.

По мнению Ллойда Остина, умелое использование РСЗО HIMARS лишают россиян значительных возможностей на фронте.

"Дело не только в оборудовании, которое у вас есть. Дело в том, как вы используете это оборудование, как вы синхронизируете все вместе, чтобы создать эффект на поле боя, который потом может открыть новые возможности", – сказал руководитель Пентагона.

Напомним, генсек НАТО прокомментировал освобождение Лимана и похвалил ВСУ.

Читайте также:

Пентагон перебирается ближе к Украине: в Германии будет центр поддержки военных

Пентагон перебирается ближе к Украине: в Германии будет центр поддержки военных

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация