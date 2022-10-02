В команде Потапа на "Голосі країни-12" произошло пополнение

В шестом эфире "Голосу країни-12" участники рассказали об изменениях, как случились в их жизни за время войны. Зрителей ждали и радостные новости. Совсем скоро в семье участницы Юлии Штоли ожидается пополнение.

Юлия Штоля

Тренер проекта Потап рассказал, что поддерживает связь с подопечной и поддерживает ее. Но, как оказалось, еще одна участница уже успела родить малыша.

"Мы, конечно, на связи. Это будет уже второе пополнение в моей команде. Вы не знаете, но еще одна участница уже родила нам еще одного участника, еще одного украинца. Мы держим связь, поддерживаем друг друга. Я горжусь своей командой, потому что после начала войны они оказались в разных уголках страны, кто-то оказался в оккупации, некоторые вышли на Майдане петь песни, поддерживать ВСУ, кто-то пошел в армию. Но все они с нами, с Украиной", — поделился Потап.

Потап

Заметим, что по возвращении на телеэкраны проект "Голос країни-12" имеет благотворительную цель – собрать средства для наших бойцов ВСУ. В помощь могут все зрители во время эфиров вокального шоу.