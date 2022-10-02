У команді Потапа на "Голосі країни-12" сталося поповнення

У шостому ефірі "Голосу країни-12" учасники розповіли про зміни, як трапилися у їхньому житті за час війни. На глядачів чекали й радісні новини. Зовсім скоро у родині учасниці Юлії Штолі очікується поповнення.

Юлія Штоля

Тренер проєкту Потап розповів, що тримає зв’язок із підопічною та підтримує її. Але, як виявилося, ще одна учасниця вже встигла народити малюка.

"Ми звичайно на зв’язку. Це буде вже друге поповнення у моїй команді. Ви не знаєте, але ще одна учасниця вже народила нам ще одного учасника, ще одного українця. Ми тримає зв’язок, підтримуємо одне одного. Я пишаюся своєю командою, тому що після початку війни вони опинилися в різних куточках країни, хтось опинився в окупації, дехто вийшов на Майдані співати пісні, підтримувати ЗСУ, хтось пішов до армії. Але всі вони з нами, з Україною", - поділився Потап.

Потап

Зауважимо, що після повернення на телеекрани проєкт "Голос країни-12" має благодійну мету – зібрати кошти для наших бійців ЗСУ. Долучитися до допомоги можуть усі глядачі під час ефірів вокального шоу.