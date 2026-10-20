Мобилизированный умер после избиения во львовском ТЦК: ГБР сообщило о подозрении

Работник ТЦК до смерти забил мобилизованного / © Государственное бюро расследований

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Во Львове сотрудник районного ТЦК и СП получил подозрение за избиение до смерти мобилизованного гражданина. По данным следствия, подозреваемый ранее уже имел проблемы с законом и действовал в составе группы вместе со своими коллегами.

Об этом сообщили в ГБР.

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Военный ТЦК забил до смерти мобилизованного: что ему грозит

Как выяснили работники Государственного бюро расследований, фигурант совместно с другими служащими военкомата нанес потерпевшему множественные телесные повреждения. В момент нападения беззащитный мужчина был на полу с зафиксированными за спиной руками в наручниках.

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Военнослужащие наносили ему удары кулаками и ногами в участок туловища и грудной клетки, в частности, подозреваемый ударил его ногой по меньшей мере дважды.

«После избиения потерпевшего насильно перенесли в техническое помещение ТЦК во Львове. Оттуда его впоследствии забрала скорая помощь. В больнице медики обнаружили у мужчины многочисленные переломы ребер, тяжелые повреждения легких и другие опасные для жизни травмы. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось», — пишут в ГБР.

В ведомстве добавили, что подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности. В августе 2026 года решением Шевченковского районного суда Львова его признали виновным в получении взятки по предварительному сговору группой лиц. На тот момент суд назначил ему наказание, которое не предусматривало реального срока содержания под стражей.

Однако в сентябре 2026 года он совершил новое тяжкое преступление.

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© Государственное бюро расследований

ГБР сообщило задержанному о подозрении в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений, которые повлекли смерть потерпевшего, совершенном группой лиц (ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

По решению суда подозреваемый был отправлен под стражу без возможности внесения залога. Следователи ГБР устанавливают круг всех работников ТЦК, причастных к избиению, и выясняют обстоятельства гибели мужчины.

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