В Генштабе рассказали, есть ли угроза наступления с территории Беларуси

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений.

Режим самопровозглашенного президента Беларуси и дальше поддерживает вооруженную агрессию Путина и РФ, предоставляет плацдармы для нанесения ударов по территории Украины и оружие.

Это констатировали в Генштабе.

В то же время украинцев заверили, что формирование наступательной группировки не отмечено, угрозы наступления с территории республики Беларусь по состоянию на 10 октября нет.

За текущие сутки, 10 октября, армия России совершила более 93 артиллерийских обстрелов, что почти втрое больше, чем за минувшие сутки. Кроме позиций войск ВСУ, огневого влияния испытали и населенные пункты. Наиболее пострадали Никополь, Вышетарасовка и Новокиевка.

В других направлениях противник совершал обстрелы:

на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Янжуловка, Тимоновичи, Михальчина Слобода, Вернополье и Мирополье; на Слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, а также танков, в районах населенных пунктов Ивашки, Стрелеча, Гуровка, Каменка, Двуречная и Стельмаховка; на Краматорском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, вдоль всей линии столкновения. В частности, в районе населенного пункта Белогоровка; на Бахмутском направлении противник совершил обстрелы в районах населенных пунктов Северск, Соледар, Бахмут, Майорск, Курдюмовка и Нью-Йорк; на Авдеевском направлении из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, огневого поражения понесли районы Первомайского, Угледара, Невельского и Марьинки. в Новопавловском и Запорожском направлениях противник наступательных действий не проводил. Обстрелы подверглись Железнодорожному, Белогорью, Времовке, Дорожнянке, Темировке и Красному. На Южнобужском направлении враг усилил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии.

Украина под обстрелами России 10 октября

С утра 10 октября россияне наносили мощные ракетные и авиационные удары по многолюдным мирным украинским городам. Оккупанты бомбили Киев, Львов, Ровно, Житомир, Тернополь, Хмельницкий, Ивано-Франковск, Винница, Прилуки, Нежин, Конотоп, Харьков, Кременчуг, Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Николаев, Одесса. Среди гражданских есть погибшие.

Всего в течение суток оккупанты нанесли более 84 ракетных и авиационных ударов. ПВО уничтожила 56 воздушных целей: 43 крылатых ракеты и 13 беспилотных летательных аппаратов.

Напомним, россияне 10 октября ударили ракетами в 12 областях и Киеве, погибли 11 человек. В ГСЧС рассказали о последствиях российского террора в Украине.

Читайте также: