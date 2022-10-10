Воздушные силы после обеда сбили 13 иранских "шахидов"

Вторая большая воздушная тревога после обеда 10 октября была прежде всего объявлена из-за иранских дронов-камикадзе "Shahed-136".

Об этом информируют воздушные силы Украины.

Беспилотники были запущены из Курской области РФ и Беларуси в направлении Киева и северных областей Украины.

Девять этих "шахидов" были уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Центр".

Также оккупанты атаковали этими дронами и на востоке Украины. Зенитчики воздушного командования "Восток" уничтожили еще четыре "Shahed-136".

Фото: Командование Воздушных Сил ВСУ

Напомним, 10 октября оккупанты ракетами и беспилотниками атаковали почти всю территорию Украины.

Так, над центральной Украиной летали иранские дроны-камикадзе, запущенные из Беларуси. Над Кривым Рогом сбили два иранских дрона-камикадзе. И в Черкасской области противовоздушная оборона сбила два беспилотника.

Потери

По последним данным, в результате обстрела армии РФ 10 октября погибли 11 человек и травмированы — 89 человек. Всего повреждено 117 объектов, из них 35 жилых домов.

В частности, в столице во время ракетной атаки погибли пять местных жителей. Еще более полусотни получили разные ранения.