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Над Кривым Рогом сбили два иранских дрона-камикадзе

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Над Кривым Рогом сбили два иранских дрона-камикадзе

Фото: Associated Press

Украинская противовоздушная оборона уничтожила на Днепропетровщине два дрона-камикадзе Shahed-136.

Украинские военные уничтожили над Кривым Рогом на Днепропетровщине два иранских дрона.

Об этом на своей странице в соцсети написал глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

“Хорошие новости от защитников неба. Наша ПВО уничтожила над Кривым Рогом два дрона-камикадзе Shahed-136. Они были направлены противником для атаки критической инфраструктуры области. Слава нашим защитникам”, — подчеркнул Валентин Резниченко.

Напомним, что россияне нанесли самый масштабный удар по энергосистеме Украины за все время войны.

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