Кличко рассказал о последствиях ракетных ударов по столице

Повреждены почти полсотни жилых домов. Читайте последние новости Киева на ТСН.ua.
В понедельник, 10 октября, Российская Федерация нанесла ракетные удары по Киеву. Повреждены дома местных жителей, объекты гражданской и критической инфраструктуры.
О последствиях прилетов рассказал мэр Киева Виталий Кличко.
В результате атаки российской армии повреждения разной степени получили:
- жилые дома — 45,
- объекты критической инфраструктуры и ЖКХ – пять,
- учебные заведения — шесть (три школы, один детский сад, два здания внешкольного воспитания),
- заведения социальной сферы – два,
- заведения культуры – шесть,
- заведения здравоохранения — пять,
- админздания – два.
Ракетный удар по Киеву
Оккупанты нанесли ракетные удары по нескольким районам Киева. Пятеро человек погибли. Кроме того, более полусотни получили ранения.
В частности, ракеты попали в районы, где расположены иностранные дипучреждения. Так, одна из враждебных ракет взорвалась в 850 метрах от посольства Румынии.
Движение поездов на всех линиях столичного метрополитена приостановили. Подземные станции работали как укрытие. Там собралось много людей. В метро киевляне спели песни.
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