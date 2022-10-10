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Кличко рассказал о последствиях ракетных ударов по столице

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Кличко рассказал о последствиях ракетных ударов по столице

Новости Киева / Фото: Associated Press

Повреждены почти полсотни жилых домов. Читайте последние новости Киева на ТСН.ua.

В понедельник, 10 октября, Российская Федерация нанесла ракетные удары по Киеву. Повреждены дома местных жителей, объекты гражданской и критической инфраструктуры.

О последствиях прилетов рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

В результате атаки российской армии повреждения разной степени получили:

  • жилые дома — 45,
  • объекты критической инфраструктуры и ЖКХ – пять,
  • учебные заведения — шесть (три школы, один детский сад, два здания внешкольного воспитания),
  • заведения социальной сферы – два,
  • заведения культуры – шесть,
  • заведения здравоохранения — пять,
  • админздания – два.

Ракетный удар по Киеву

Оккупанты нанесли ракетные удары по нескольким районам Киева. Пятеро человек погибли. Кроме того, более полусотни получили ранения.

В частности, ракеты попали в районы, где расположены иностранные дипучреждения. Так, одна из враждебных ракет взорвалась в 850 метрах от посольства Румынии.

Движение поездов на всех линиях столичного метрополитена приостановили. Подземные станции работали как укрытие. Там собралось много людей. В метро киевляне спели песни.

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Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
2522
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