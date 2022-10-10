Кличко розповів про наслідки ракетних ударів по столиці

Пршкоджено майже пів сотні житлових будинків. Читайте останні новини Києва на ТСН.ua.

У понеділок, 10 жовтня, Російска Федерація завдала ракетних ударів по Києву. Пошкоджено будинки місцевих мешканців, об'єкти цивільної та критичної інфраструктури.

Про наслідки "прильотів" розповів мер Києва Віталій Кличко.

Внаслідок атаки російської армії пошкоджень різного ступеню зазнали:

житлові будинки - 45,

об’єкти критичної інфраструктури та ЖКГ - п'ять,

заклади освіти - шість (три школи, один дитячий садочок, дві будівлі позашкільного виховання),

заклади соціальної сфери - два,

заклади культури - шість,

заклади охорони здоров’я - п'ять,

адмінбудівлі - дві.

Ракетний удар по Києву

Окупанти завдали ракетних ударів по декільком районам Києва. П’ятеро людей загинули. Крім того, понад півсотні отримали поранення.

Зокрема, ракети влучили в райони, де розташовані іноземні дипустанови. Так, одна з ворожих ракет вибухнула за 850 метрів від посольства Румунії.

Рух поїздів на всіх лініях столичного метрополітену призупинили. Підземні станції працювали як укриття. Там зібралося багато людей. У метро кияни заспівали пісні.

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