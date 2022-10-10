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Незламні: під час ракетних обстрілів кияни співають на всіх станціях метро(відео)

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Незламні: під час ракетних обстрілів кияни співають на всіх станціях метро(відео)

Фото: Associated Press

Сьогодні в столиці Україні ракетні обстріли змусили киян спуститися в укриття. Багато людей під час повітряної тривоги перебувають в метро.

Ранок 10 жовтня почався з обстрілів великих міст України. Під час повітряної тривоги кияни спускаються в метро, де демонструють свою незламність і силу духа. 

Українські пісні лунають майже на всіх станціях, де люди перебувають під час повітряної тривоги. 

Ми зібрали для вас найкращі співи киян в ці надважкі для нашої країни хвилини. 

Сьогодні зранку 10 жовтня після оголошення масштабної повітряної тривоги Росія завдала ракетного удару по Києву

Як повідомляє Київська міська військова адміністрація, російські ракети атакували чотири райони Києва: Шевченківський, Святошинський, Голосіївський та Деснянський.

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Автор
Євгенія БобрикЄвгенія Бобрик
Дата публікації
Перегляди
5828
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