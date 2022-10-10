США засуджують масові російські атаки по Україні

Сполучені Штати Америки засуджують масові російські удари по об'єктах інфраструктури в Україні, які країна-агресорка завдала у понедлок, 10 жовтня.

Про це заявила повноважна пані посол США в Україні Бріджит Брінк, повідомили в Офісі президента.

За її словами, Білий дім має намір притягнути агресорку Росію до відповідальності за воєнні злочини та звірства, скоєні в Україні.

До слова, 10 жовтня президент Володимир Зеленський і керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак провели зустріч із надзвичайним і повноважним послом США в Україні Бріджит Брінк та заступником голови дипломатичної місії Сполучених Штатів Крістофером Смітом. Він наголосив, що дипломатична місія Сполучених Штатів продовжує роботу в Україні.

Фото: Офіс президента України

Обстріли України

Зранку 10 жовтня росіяни активізували свій терор щодо мирного населення - одразу у декількох великих містах України пролунали вибухи. Лише до обіду окупанти випустили 83 ракети, 43 з них збито.

Станом на 17:00 сталось влучання по об’єктах критичної інфраструктури у 12 областях та Києві, де виникло понад 30 пожеж. Внаслідок ворожих атак загинуло 11 осіб, травмовано – 89.

Президент Володимир Зеленский відреагував на масовані ракетні удари росіян на містах України вранці 10 жовтня і закликав українців не залишайте укриттів, бути сильними й берегти себе і рідних. Глава держави підтвердив, що внаслідок російських обстрілів в Україні є загиблі та поранені.

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