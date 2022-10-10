Росіяни випустили 83 ракети, половину збили сили ППО - Маляр

У понеділок, 10 жовтня, армія Російської Федерації завдала масованого ракетного удару по Україні: станом на 11:35 відомо, що окупанти випустили 83 ракети, 43 з них збито.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, від 06:20 до 11:15 Російською Федерацією були завдані ракетні та ракетно-авіаційні удари по території України з районів Каспійського моря та Нижнього Новгороді. Зокрема, по Києву, Львову, Прилуках, Хмельницькому, Дніпру, Ніжину, Житомиру, Харкову.

Крім того, ворог завдав авіаційні удари із застосуванням 17 БпЛА типу "Шахід" з території Білорусі та анексованого Криму.

Обстріли України

Зранку 10 жовтня росіяни активізували свій терор щодо мирного населення - одразу у декількох великих містах України пролунали вибухи. Спочатку головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що окупанти випустили вже 75 ракет, з яких українська ППО успішно збила 41.

Президент Володимир Зеленский відреагував на масовані ракетні удари росіян на містах України вранці 10 жовтня і закликав українців не залишайте укриттів, бути сильними й берегти себе і рідних. Глава держави підтвердив, що внаслідок російських обстрілів в Україні є загиблі та поранені.

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