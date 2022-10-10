Росіяни атакували ракетами Харків: усе місто знеструмлене

Зафіксовано три прильоти до Харкова.

Російськ окупати 10 жовтня завдлаи ракетного удару ро Харкову. Після ударів по критичній інфраструктурі усе місто знеструмлене.

Про це повідомив міський глова Харкова Ігор Терехов під час телемарафону.

Раніше мер повідомляв, що попередньо зафіксовано три прильоти до Харкова. "Удар був на об'єкті енергетичної інфраструктури. У деяких районах міста пропало світло, відсутнє водопостачання", - повідомив міський голова.

Обстріли України

Зранку 10 жовтня росіяни активізували свій терор щодо мирного населення - одразу у декількох великих містах України пролунали вибухи. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що окупанти випустили вже 75 ракет, з яких українська ППО успішно збила 41.

Президент Володимир Зеленский відреагував на масовані ракетні удари росіян на містах України вранці 10 жовтня і закликав українців не залишайте укриттів, бути сильними й берегти себе і рідних. Глава держави підтвердив, що внаслідок російських обстрілів в Україні є загиблі та поранені.

Читайте також: