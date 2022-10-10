Россияне атаковали ракетами Харьков: весь город обесточен

Российские оккупанты 10 октября нанесли ракетный удар по Харькову. После ударов по критической инфраструктуре весь город обесточен.

Об этом сообщил городской глава Харькова Игорь Терехов во время телемарафона.

Ранее мэр сообщал, что предварительно зафиксировано три прилета в Харьков. "Удар был на объекте энергетической инфраструктуры. В некоторых районах города пропал свет, отсутствует водоснабжение", — сообщил городской голова.

Обстрелы Украины

Утром 10 октября россияне активизировали свой террор по отношению к мирному населению — сразу в нескольких крупных городах Украины раздались взрывы. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что оккупанты и выпустили уже 75 ракет, из которых украинская ПВО успешно сбила 41.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на массированные ракетные удары россиян на городах Украины утром 10 октября и призвал украинцев не оставлять укрытий, быть сильными и беречь себя и родных. Глава государства подтвердил, что в результате российских обстрелов в Украине погибли и ранены.

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