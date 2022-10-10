Ракетный обстрел Киева: фото из центра города

Сегодня, 10 октября, центр Киева был обстрелян ракетами.

В результате российской ракетной атаки есть погибшие и раненые, повреждены авто, в домах повреждены окна. Как сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, российская армия утром 10 октября выпустила по Украине уже 75 ракет, из которых украинская ПВО успешно сбила 41 ракету.

Залужный заверил, что Вооруженные Силы делают все возможное, чтобы защитить украинцев.

На месте событий в центре Киева работает полиция, пожарные и медики.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

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