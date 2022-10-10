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Ракетный обстрел Киева: фото из центра города

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Ракетный обстрел Киева: фото из центра города

Фото: Associated Press

Сегодня, 10 октября, центр Киева был обстрелян ракетами.

В результате российской ракетной атаки есть погибшие и раненые, повреждены авто, в домах повреждены окна. Как сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, российская армия утром 10 октября выпустила по Украине уже 75 ракет, из которых украинская ПВО успешно сбила 41 ракету.

Залужный заверил, что Вооруженные Силы делают все возможное, чтобы защитить украинцев.

На месте событий в центре Киева работает полиция, пожарные и медики.

© Associated Press
Фото: Associated Press
© Associated Press
Фото: Associated Press
© Associated Press
Фото: Associated Press
© Associated Press
Фото: Associated Press
© Associated Press
Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
3946
Поделиться:
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Viber
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